ТАСС: в Сумской области мобилизованные в ВСУ украинцы умирают через 10 дней

Украинское командование в Сумской области бережет подготовленных бойцов, направляя новобранцев на верную смерть. В среднем они погибают через 10 дней участия в боях, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По его словам, «мясные штурмы» — это распространенное в Вооруженных силах Украины явление. Командование отправляет мобилизованных на смерть, накапливая более подготовленных военных для прорыва.

Инсайдер рассказал историю военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ. Прибывшая в расположение группа новобранцев всего через 10 дней отправилась на задание и погибла в полном составе.

«В механизированных бригадах или теробороне зачастую срок жизни пополнения еще меньше. И с каждым годом этот срок уменьшается», — сказал он.

Показательными стали бои в окрестностях Новоконстантиновки и Алексеевки. Штурмовой полк ВСУ потерял 70% личного состава.