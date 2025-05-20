ВСУ пошли в «мясные штурмы» в ДНР

Российские бойцы отразили мясные штурмы ВСУ в поселке Зверево в ДНР

Российские военные отражают «мясные штурмы» ВСУ в поселке Зверево в Донецкой Народной Республике, подразделения ВС России контролируют около половины населенного пункта и постепенно идут вперед. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» с позывным Тоха.

По его словам, противник постоянно «накатывается» и пытается контратаковать.

«Противник бросает своих неопытных военных. Их кидают на штурмы, назовем их мясными. Люди отметил», — рассказал боец.

Тоха добавил, что в атаки на рубежи противник отправляет тех, кого поймали представители украинских военкоматов и силой привезли на фронт.

«При этом элита ВСУ сидит далеко в тылу. И все „накаты“ прикрывают „птицами“. Наши дают отпорм накатам, да, и с постепенными малыми продвижениями вперед. Украинская армия ставит приоритет на „птицы“», — заключил он.

Ранее голый дезертир ВСУ пытался сбежать с позиций под Соледаром.