Украинские боевики предприняли несколько неудачных попыток атаковать ВС России на Сумском направлении и понесли огромные потери. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, командование ВСУ поставило 225-му отдельному штурмовому полку в Новоконстантиновке задачу завладеть населенным пунктом любой ценой и снять подтверждающее видео. Осуществить этот приказ не получилось.

«Противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага», — сказал собеседник агентства.

Также ВС России уничтожили две украинские боевых бронированных машины и БТР.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками промзону в Ставрополье. Силы ПВО нейтрализовали дроны противника.