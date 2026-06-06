Назван один из самых напряженных участков боевых действий в зоне СВО
Губернатор Сальдо: Новая Каховка осталась самым напряженным участком фронта
Один из самых напряженных участков боевых действий находится в окрестностях Новой Каховки. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом РИА «Новости».
«Район Новой Каховки остается одним из самых напряженных участков, но в отношении самой ГЭС киевским боевикам уже нечего разрушать», — сказал он.
Каховская ГЭС, по словам Сальдо, не возобновила работу после июньского удара 2023 года. Станции как таковой уже нет, на ее месте разрушенные конструкции.
Ранее в двухлетнюю годовщину атаки на Каховскую ГЭС губернатор Херсонской области получил фотографии от украинских провокаторов. Они сняли затопленный после разлива Каховского водохранилища дом в Херсоне. Сальдо построил его много лет назад.