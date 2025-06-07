Губернатор Херсонщины получил от незнакомцев пугающие фотографии

Хлынувший после ракетного удара по Каховской ГЭС поток воды затопил дом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Украинские провокаторы в годовщину атаки прислали ему фотографии, сообщило РИА «Новости» .

«Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым <…> Показать мне, что и мой дом затоплен», — сказал губернатор.

Сальдо напомнил, что Вооруженные силы Украины разрушили плотину ударом реактивной системы залпового огня HIMARS. Попытки возложить ответственность за произошедшее на Россию он назвал пропагандистскими уловками.

Плотина Каховской ГЭС получила повреждения при ракетном ударе в ночь на 6 июня 2023 года. Произошел неконтролируемый сброс воды, Каховское водохранилище обмелело. Погибли около 60 человек.