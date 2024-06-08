Зеленского пообещали наказать за уничтожение Каховской ГЭС

Официальный Киев вместе с президентом страны Владимиром Зеленским в обязательном порядке ответит за разрушение Каховской ГЭС. На это в беседе с РИА «Новости» указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Режим Зеленского обязательно ответит за отданный преступный приказ в июне прошлого года разрушить Каховскую ГЭС», — заявил он.

Сальдо подчеркнул, что плотину водохранилища можно восстановить. Однако решением этой проблемы займутся после окончания СВО.

Одной из причин, по которой официальный Киев решил разрушить Каховскую ГЭС, мог стать тот факт, что именно через эту плотину проходили транспортные пути. Кроме того, по словам главы региона, на ней находился шлюз для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов со стороны Украины. В ходе этого ЧП эвакуировали свыше 10 тысяч человек, порядка 60 погибли.

СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.