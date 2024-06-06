Власти оценили перспективы восстановления Каховской ГЭС после прошлогоднего удара

Каховское водохранилище необходимо восстановить, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, работы на плотине Каховской ГЭС можно провести по окончании спецоперации, сообщило РИА «Новости» .

«Вопрос с восстановлением плотины можно будет решить после окончания СВО нашей победой. Технически в этом нет ничего сложного на современном уровне развития науки и производства в России», — сказал он.

По мнению Сальдо, важно восстановить Каховское водохранилище даже в том случае, если гидроэлектростанцию больше не задействуют в выработке электроэнергии. Ценность объекта, напомнил он, заключалась именно в источнике воды для мелиоративной системы.

Гидроэлектростанция получила повреждения 6 июня 2023 года, после чего произошел неконтролируемый сброс воды и масштабное подтопление. Ущерб оценили в 11,5 миллиарда рублей. Спустя год обстрелы территории вблизи Каховской ГЭС вновь усилили.