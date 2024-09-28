Выступление Зеленского на встрече с Трампом сочли позорным

Встреча между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским показала, что между ними нет химии, а само выступление главы киевского режима можно назвать позорным. Об этом сообщил журнал Spiegel .

«Неловкое и напряженное совместное выступление продемонстрировало, что между этими мужчинами нет химии. На лице Зеленского можно было увидеть мучение, когда Трамп заявил о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным», — отметили журналисты.

Авторы статьи добавили, что Зеленский пытался выглядеть расслабленным и судорожно старался контролировать черты своего лица.

«Позорное выступление Зеленского на встрече с Трампом наверняка было низшей точкой в визите в США, но и в целом в ней нет ярких моментов», — подчеркнули они.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Trump Tower в Нью-Йорке 27 сентября, она продлилась около часа.

Ранее Трамп допустил свой визит на Украину в будущем.