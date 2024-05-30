НАТО задумал продолжать конфликт с Россией — Кремль

Песков: НАТО намерен продолжать конфликт с РФ в прямом и переносном смыслах

Фото: РИА «Новости»

Страны НАТО спровоцировали новый этап напряженности. Они намерены продолжать прямую и опосредованную борьбу с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Члены Североатлантического альянса, США особенно, в последние дни-недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. Делают это сознательно, мы слышим очень много воинственных заявлений», — сказал он.

Россия, по словам Пескова, восприняла это как провоцирование нового уровня напряженности. Он заявил, что западные страны провоцировали Украину на продолжение бессмысленного конфликта и сами намеревались продолжать войну с Россией в прямом и переносном смыслах.

Песков предупредил, что действия НАТО не обойдутся без последствий. Они нанесут урон интересам членов альянса, которые пошли по пути эскалации.

Страны НАТО не достигли единой позиции по мерам поддержки Украины, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По его словам, в альянсе рассмотрели разные форматы продолжения помощи, в том числе через создание фонда и соглашения о безопасности.

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