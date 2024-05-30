Три ступени эскалации. Что задумал Запад на Украине

Запад идет по пути эскалации конфликта на Украине, и передача ВСУ истребителей F-16, вероятно, станет одним из этапов этого процесса. Так политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич прокомментировал 360.ru слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что страна воспримет поставку F-16 для ВСУ как «преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере».

По словам Станкевича, Лавров дал «принципиальное, формирующее интервью», где фактически изложил «доктрину России, касающуюся финальной части конфликта на Украине».

«Там сейчас западная коалиция вроде бы пробует пройти дальше по пути эскалации конфликта. Эта эскалация может включать разрешение на использование западного оружия против коренных российских территорий — это первая ступень. Вторая ступень — это размещение или на самой Украине или на аэродромах граничащих с Украиной стран американских самолетов F-16, переданных Украине. И третья — это прямой ввод военных контингентов регулярных войск отдельных стран НАТО на территорию Украины», — рассудил политолог.

Он предположил, что решение по первым двум ступеням примут уже в обозримом будущем. Сергей Станкевич напомнил: Лавров в интервью говорил о том, что F-16 есть на вооружении у всех натовских стран и не только — и до сих пор они использовались в учениях с целью применения ядерного оружия.

«На них уже „вешали“ американские ракеты с боеголовками, имитирующими ядерные. <…> В том числе в военных учениях на границе с Россией имитировался ядерный удар по ее территории. Так что РФ рассматривает эти самолеты, если они появятся сейчас в руках Украины, как прямую ядерную угрозу», — заметил аналитик.

Он добавил, что, хотя глава МИД об этом не говорил, Россия, возможно, будет сбивать эти самолеты не только на Украине, но и в Молдавии и даже Румынии, где они, вполне вероятно, будут проходить техническое обслуживание. Тем самым риск прямого военного столкновения между Россией и государствами НАТО «возрастет до критического предела», подытожил Станкевич.