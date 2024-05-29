Политолог Орсини: РФ вправе наносить удары по украинскому тылу в странах НАТО

После слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о «легитимности» атак ВСУ Россия имеет право наносить удары по территории стран альянса, где размещено украинское вооружение. Такое заявление сделал итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano .

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский имеет „право“ наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то [президент России Владимир] Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории», — заявил Орсини.

Используемое Россией оружие производится внутри страны, а украинцы применяют против россиян оружие, которое поступает из стран НАТО, напомнил эксперт.

Ранее генсек НАТО призвал снять ограничение на удары Украины по России. Столтенберг заявил, что ВСУ имеют «право» атаковать военные цели на территории РФ.

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что генсек подталкивает НАТО к войне с Россией. Западные политики не верят, что РФ может принять решительные меры, отметил Джабаров.