Североатлантический альянс за четыре года не помог Украине победить Россию и не сделает этого в будущем, так как сам переживает кризис. Экс-стратег НАТО, бывший заместитель генсека по общественной дипломатии Стефани Бабст сообщила об этом телеканалу Welt .

«Украина словно находится в фильме „День сурка“: идет уже пятый год конфликта, а НАТО до сих пор не может изменить стратегическую динамику и поставить Украину в выигрышное положение. <…> И, кажется, этого и не произойдет», — сказала она.

Бабст раскритиковала альянс за медленные процессы закупок и отсутствие координации. Ускорить развитие своей оборонной промышленности, по мнению специалиста, необходимо в первую очередь Европе и Канаде, причем значительно.

В целом НАТО переживает трудные времена из-за отдаления США и внутреннего раскола, заявила Бабст. По этой причине она не стала возлагать больших надежд на Мюнхенскую конференцию по безопасности — участники зачитают уже знакомые речи, лишенные импульса, и не предложат ничего стратегически нового.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье раскритиковал неповоротливую военную машину альянса. Он назвал ключевое преимущество России в конфликте на Украине.