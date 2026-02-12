Глобальные разрушители против старого мира. США и Европу ждет большая разборка в Мюнхене

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности начнется в Германии в ближайшую пятницу, 13 февраля. В преддверии мероприятия профильные эксперты выпустили доклад о состоянии международных отношений и новых вызовах, к которым отнесли (о, ирония!) политику президента США Дональда Трампа и реакцию Европы на разрушение глобального миропорядка и коллективной безопасности.

Глобальные разрушители

Мюнхенский отчет 2026 года авторы назвали «В процессе разрушения», а на обложку поместили стилистическое изображение разваливающегося на части слона. Некоторые увидели в животном отсылку к Республиканской партии США. Главными героями доклада стали «разрушители» — политики, выступающие за полный демонтаж существующих международных и национальных институтов, которые они считают бесполезными для помощи простым людям. Популярность таких деятелей растет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди граждан стран G7, где подавляющее большинство назвало международные и национальные структуры чрезмерно бюрократизированными и не готовыми меняться, чтобы справиться с актуальными проблемами.

Фото: White House

Главным разрушителем существующего миропорядка авторы назвали президента США Дональда Трампа, который «занес топор» над существующими институтами, пообещав решить большую часть проблем, которые давно зашли в тупик. Но вместо обещанного укрепления безопасности мир может стать таким, где

все решают разовые сделки, а не общие принципы, личная выгода станет важнее общего блага, а контроль перейдет к сильным странам, которые станут диктовать условия в своих регионах. Последствия отказа США поддерживать существующий миропорядок уже заметили страны Евросоюза, которые на протяжении многих лет находились в партнерских отношениях с Вашингтоном, который также обеспечивал им защиту.

Европа и проблема отчуждения

Постепенный отказ США от роли главного гаранта безопасности Европы разрушит остатки системы коллективной безопасности, которые сложились после Второй мировой войны, указывают в докладе. И выразилось это в перекладывании ответственности за поддержку Украины на страны ЕС и агрессивной риторике вокруг Гренландии. При этом поступающие из Вашингтона противоречивые сигналы — от заверений в дружбе до выдвижения жестких условий и принуждения — завели европейских лидеров в психологическую ловушку между отрицанием и принятием. Осознавая свою зависимость, они долго воздерживались от открытой критики США, стараясь умиротворить Трампа в надежде, что он успокоится.

Фото: Sven Hoppe / www.globallookpress.com

Вопрос Гренландии и прямые требования передать остров под мандат Вашингтона отрезвили всех. Европейские политики осознали, что ответственность за защиту и безопасность своих стран лежит только на них. По мнению авторов доклада, ЕС оказался в серой зоне неопределенности, которая требует от него быстрого принятия новых решений для наращивания военного потенциала и создания собственной архитектуры безопасности через увеличение вложений собственных ресурсов и усиление сотрудничества. Дальнейшее промедление или длительное рассмотрение этого вопроса оставит континент без какой-либо защиты от внешних угроз, которые растут с каждым днем. Предстоящая Мюнхенская конференция покажет, готова ли Европа к реальной работе над собой, или все ограничится бесшумным проглатыванием обиды, как это было в прошлом году после разгромного выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса.