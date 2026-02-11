«Лучше, чем мы». Адмирал НАТО назвал ключевое преимущество армии России

Современные боевые действия эволюционировали в борьбу дронов и роботизированных систем. Россия более успешно адаптировалась к их применению на Украине, чем Запад, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье в Национальном клубе печати в Вашингтоне. Об этом сообщил ТАСС .

По оценкам адмирала, характер боевых действий на Украине меняется очень быстро, теперь это борьба дронов и роботизированной техники. Вандье призвал обеспечить организационные возможности для адаптации армий к новым условиям, смазать шестерни военной машины Североатлантического альянса.

«Россия очень хорошо адаптируется — лучше, чем мы на сегодняшний день. <…> Мы очень статичны, очень предсказуемы. Мы не научились меняться», — сказал он.

С проблемой несоответствия армии современным требованиям ранее столкнулась Польша. Правительство увеличило расходы на оборону до 4,7% ВВП, но закупило не те вооружения.