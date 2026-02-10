Россия обеспечила себе победу за счет хорошо отлаженной системы производства оружия и принятия решений. Украину же поддержали союзники с отставшим на полстолетия военно-промышленным комплексом и внутренними разногласиями, сообщил британский дипломат Иан Прауд на YouTube-канале .

По его наблюдениям, индустриальная модель военного производства, которой придерживалась Россия, оказалась более успешной, чем приватизированная у США в духе 1980-х годов. Российские предприятия смогли быстро производить большие объемы вооружений и снабжать армию. Прауд заявил, что американские на такое неспособны.

Еще одним фактором, который ухудшил положение Украины, дипломат назвал неэффективное политическое управление на Западе. Помогая ей, каждый союзник преследовал собственные национальные интересы, противоречившие друг другу. Из-за этого сложно договориться.

«Русские могут самостоятельно, единолично принимать решения, в то время как политика в отношении Украины, например, — это коллективное решение 32 членов НАТО, никем не избранных людей в Брюсселе», — заявил Прауд.

Ранее турецкий аналитик Хасан Эрол рассказал о разногласиях в Евросоюзе из-за Украины. Камнем преткновения стал вопрос использования замороженных российских активов.