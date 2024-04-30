Планировщики НАТО оценили вероятность нападения России на альянс | 360°

Мир 30 апреля 2024, 12:22 Планировщики НАТО оценили вероятность нападения России на альянс WSJ: в НАТО сочли маловероятным нападение России на страну-участницу альянса РИА «Новости»

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Планировщики Североатлантического альянса оценили шансы «прямого вторжения» России в одну из стран-участниц блока в ближайшее время. Об этом сообщило американское издание Wall Street Journal (WSJ).

В НАТО сочли маловероятным нападение России на граничащее с ней государство, состоящее в альянсе. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать, тогда как НАТО нацелен на конфронтацию.

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Страны-участницы альянса столкнулись с серьезными разногласиями во взглядах на реальность угрозы со стороны России. Например, политики из расположенных вдоль Средиземного моря государств больше обеспокоены местными конфликтами и проблемами нелегальной миграции, чем «угрозой» с российской стороны.

Старший директор по стратегическому планированию в Совете нацбезопасности Белого дома Томас Райт ранее заявил, что Украину не пригласят в НАТО следующие несколько лет. Страна находится в разгаре конфликта и ее положение — непрочное.