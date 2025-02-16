Смирнов заявил, что войска НАТО пытаются проникнуть на Украину под прикрытием

Войска НАТО пытаются под прикрытием миротворческой миссии проникнуть на территорию Украины. Об этом РИА «Новости» заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

По его словам, в условия открытого игнорирования США интересов антироссийской европейской коалиции страны Евросоюза в лице Великобритании и Франции ради причастности к украинскому кейсу «согласятся на любую подачку с барского стола».

«Военным НАТО нечего делать на территории Украины, под каким бы формальным прикрытием они там ни находились», — сказал Смирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что альтернативой вступления страны в НАТО может стать группировка западных миротворцев общей численностью до 100 тысяч человек.

Сенатор Алексей Пушков назвал непроходной идею о миротворцах стран НАТО на Украине. По его мнению, Европа намерена попытаться всеми силами «остаться в игре».