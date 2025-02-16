НАТО уличили в попытках тайно проникнуть на Украину

Смирнов заявил, что войска НАТО пытаются проникнуть на Украину под прикрытием

Фото: РИА «Новости»

Войска НАТО пытаются под прикрытием миротворческой миссии проникнуть на территорию Украины. Об этом РИА «Новости» заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

По его словам, в условия открытого игнорирования США интересов антироссийской европейской коалиции страны Евросоюза в лице Великобритании и Франции ради причастности к украинскому кейсу «согласятся на любую подачку с барского стола».

«Военным НАТО нечего делать на территории Украины, под каким бы формальным прикрытием они там ни находились», — сказал Смирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что альтернативой вступления страны в НАТО может стать группировка западных миротворцев общей численностью до 100 тысяч человек.

Сенатор Алексей Пушков назвал непроходной идею о миротворцах стран НАТО на Украине. По его мнению, Европа намерена попытаться всеми силами «остаться в игре».

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