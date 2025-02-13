Зеленский оценил необходимый контингент миротворцев в 100 тысяч человек

Безопасность Украины после прекращения боевых действий должен обеспечить миротворческий контингент численностью в 100 тысяч человек. Как сообщило издание «Европейская правда» , с таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он пояснил, что поднял тему в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, обсуждая гарантии безопасности страны.

Зеленский отметил, что, если американцы закрыли вопрос вступлении Украины в НАТО, то вместе с европейцами должны предоставить миротворческий контингент.

«Я дал военным нашим задание: посчитайте, пожалуйста, и покажите мне точки. Мы нарисовали карту. У нас все готово, и я в Мюнхене могу об этом говорить, но там нужно 100 тысяч человек», — заявил украинский лидер.

Министр обороны США Питер Хегсет в своем выступлении на заседании контактной группы по Украине заявил, что считает нереальным план Украины по возвращению к границам 2014 года. Он добавил, что также не видит возможностей для вступления страны в НАТО даже после прекращения боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил возможность отправки американских войск на Украину для обеспечения безопасности. Он подчеркнул, что это решение останется за странами Евросоюза, которые должны предоставить войска миротворцев и обеспечить их за свой счет.