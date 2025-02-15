Идею отправить на Украину миротворцев из стран НАТО оценили в Совфеде

Сенатор Пушков назвал непроходной идею о миротворцах стран НАТО на Украине

Европа намерена попытаться «остаться в игре» в теме Украины, предложив отправить на ее территорию миротворцев из стран НАТО для выполнения условий будущего мирного соглашения. На это в Telegram-канале указал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, таким образом ЕС пытается «всучить» президенту США Дональду Трампу единственный потенциальный козырь своего участия в урегулировании. Пушков подчеркнул, что идея непроходная.

«Даже в европейских СМИ отмечают, что сперва согласится Россия. А Россия не раз заявляла, что категорически против присутствия регулярных частей из стран НАТО на территории Украины», — написал он.

Политик заметил, что ни к чему хорошему такая идея в итоге не приведет.

«В самой Европе очень мало стран, готовых в этом участвовать», — добавил Пушков.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский после прекращения боев запросит у Запада 100 тысяч миротворцев.