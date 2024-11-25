Запад начал обсуждать «превентивные» удары по России

В НАТО ведутся переговоры об атаке по российской территории и нанесении превентивных «высокоточных ударов» на случай вооруженного конфликта со странами блока. Об этом на конференции в Брюсселе заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, сообщило РИА «Новости» .

Он призвал Запад восполнить запасы оружия и вложить больше средств в противовоздушную оборону.

«Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили свое отношение к этому и к идее о том, что мы — оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом будем реагировать», — отметил Бауэр.

Адмирал добавил, что альянсу «следует поразить» российские пусковые установки и не дать войскам атаковать территорию европейских государств. По его словам, для этого необходима «комбинация высокоточных ударов», которая выведет системы из строя.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный предположил, что государства НАТО не победят Россию в войне на истощение. По его мнению, ВПК блока не сможет противостоять российскому арсеналу.