Слова адмирала Бауэра об ударе НАТО по России назвали декларацией

Капитан запаса Горбачев сравнил высказывание Бауэра об ударе по РФ с декларацией

К заявлению главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности «превентивных» ударов по российским объектам следует относиться с серьезностью. Об этом РИА «Новости» сообщил капитан первого ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

Он объяснил, что слова Бауэра являются декларацией о намерениях Североатлантического альянса.

«Безусловно, удар нашего „Орешника“ вызвал массу оценок и разного рода предложений с самых разных сторон», — подчеркнул эксперт.

Горбачев предположил, что испытания новой баллистической ракеты вызвали напряжение на Западе. Высказывание Бауэра выглядит агрессивным, но на самом деле оно демонстрирует ряд самоограничений альянса, отметил он.

Аналитик призвал готовиться к противостоянию с НАТО. Также он обратил внимание на неготовность блока к масштабной войне.

«И главное: мы нападать на Европу не собираемся, пусть адмирал угомонится», — заключил Горбачев.

Ранее Бауэр рассказал, что в НАТО начались дискуссии о возможности нанесения превентивных ударов по территории России, чтобы не допустить атаки на страны Европы. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова адмирала и напомнила о ядерной доктрине.