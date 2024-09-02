Двое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекина

Город Шебекино 2 сентября попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале , пострадали двое мирных жителей.

Обоих на попутках доставили в больницу. Медики оказали раненым необходимую помощь. В результате атаки повреждения получили фасад здания пожарно-спасательной части и крыша административного здания, автобус и две легковушки.

«У мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины — поверхностная рана шеи», — уточнил он.

Под минометный обстрел попало села Тишинка и Новое в Волоконовском районе. Ударами выбило стекло в домах, повредило фасады, заборы и несколько машин. В селе Замостье Грайворонского округа дрон-камикадзе взорвался возле одного из частных домов, вспыхнула сухая трава. В селе Дроновка артснаряды противника разрушили сарай и летнюю кухню, а также повредили жилое здание.

Ранее житель Шебекина попал в больницу с баротравмой и осколочным ранением спины после того, как город атаковал украинский беспилотник. В этот же день ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район, пострадали трое.

Ежедневно украинские боевики открывают огонь по мирным жителям России, не жалея даже детей. Ночью военные обстреляли детский сад «Львенок». Как отмечал Гладков, если бы атака произошла днем, у юных белгородцев не было бы даже шанса спастись.