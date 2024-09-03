Украинский дрон атаковал церковь в селе Белгородской области

Беспилотник ударил по церкви в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

В результате атаки церковь загорелась. Огонь охватил кровлю храма. Официально эту информацию пока не подтвердили. Данных о пострадавших также не поступало.

Белгородская область регялрно подвергается атаке со стороны украинских боевиков. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, 2 сентября ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов под Белгородом. Город Шебекино попал под повторный обстрел украинских боевиков. В результате ударов пострадали двое. Мужчину и женщину с разными ранениями госпитализировали.

Утром 2 сентября атаке подвергся детский сад в Белгороде. Здание дошкольного учреждения частично разрушено. Также Гладков сообщил о прямом попадании в коммерческий объект.