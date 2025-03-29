Житель Суджи: наемники из Грузии и Польши насиловали и убивали мирных жителей

Зашедшие в Курскую область вместе с ВСУ польские и грузинские наемники убивали и насиловали жителей небольших сел, которые они оккупировали. Об этом РИА «Новости» рассказал житель населенного пункта Гончаровка Суджанского района Николай.

По его словам, иностранные наемники базировались не в самой Судже, а в небольших населенных пунктах района.

«В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали», — рассказал мужчина.

В конце 2024 года пленный украинский боевик Артур Пломбирус рассказал, что командование ВСУ приказало расправляться на месте с гражданскими в курском приграничье.

В начале года суд в городе Курске заключил под стражу бойца ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, что ВСУ разбомбили школу-интернат в Судже, чтобы скрыть следы своих преступлений.