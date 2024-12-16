Пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать мирных жителей Курской области

«Переодевался в военную российскую форму и подходил к русским позициям под предлогом „дай сигарету“, а потом просил подтолкнуть машину, и, когда ребята вылезли, я с ними расправлялся, расстреливал. Командование говорило, если попадутся гражданские люди, не разговаривать на украинском языке — расправляться на месте. Стрелял в него, он упал, убил или нет — не знаю», — рассказал Пломбирус.

Кроме того, пленный добавил, что попал в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказания за грабеж и разбой. По его словам, службу с ним проходил 51 человек, среди которых были осужденные за изнасилование и убийство.

«Пообещали много денег, зарплату, что обнуляется судимость и в дальнейшем все двери будут открыты, все будет хорошо», — добавил мужчина.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных местных сел.