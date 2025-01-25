Суд арестовал Евгения Фабрисенко, военнослужащего ВСУ, который подозревается в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале .

«Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВСУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, Фабрисенко вместе с другими украинскими военными незаконно пересек российскую границу. С 29 сентября по 1 октября они совершили ряд преступлений, в частности, изнасиловали и убили шесть женщин.

Ранее местная жительница, эвакуировавшаяся из Курской области, рассказала военному следователю о бесчинствах, которые совершали украинские националисты на территории ее родного села Ольговка. По словам женщины, сначала ВСУ обстреливали село из беспилотников, а затем вошли на его территорию. Она сообщила, что украинские боевики изнасиловали девушку, а затем выкололи ей глаза и отрезали пальцы. На глазах у взрослых националисты расстреляли детей.