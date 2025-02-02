Живой щит. Почему ВСУ не дают вывести мирное население из Курской области

Михайлов: Украина пошла на провокации, чтобы скрыть следы преступлений в Судже

Украинские боевики нанесли ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже, где находились люди. Точное количество жертв пока неизвестно. ВСУ не дают вывести мирных жителей из зоны боевых действий в Курской области, чтобы скрыть следы своих преступлений, заявил ведущей 360.ru Анастасии Букреевой военный эксперт Евгений Михайлов.

«Я вернусь к словам командира спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинова о том, почему не дают вывезти мирных жителей. Действительно, мирное население является щитом», — сказал он.

Михайлов отметил, что если бы дали вывести мирных жителей, то российская армия бы гораздо быстрее продвигалась. А так как Россия понимает, что есть гражданское население, то боевые действия проводятся осторожно.

«Мы поймали украинских солдат, которые признавались в жестокостях по отношению к мирному населению, в убийствах и изнасилованиях. Плюс еще вскрылось ужасное преступление в Русском Поречном, где как минимум 22 человека обнаружено убитых, изнасилованных, Киеву крыть нечем», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина специально выбрала путь провокаций, чтобы перебить информационный вал, который уже пошел в этом направлении.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что комендатура ВСУ в Судже во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей обманула российскую сторону и не дала вывести людей в безопасную зону.