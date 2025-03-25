«Нас перебьют». Боец ВСУ записал предсмертное видео в Курской области
Солдат ВСУ в предсмертном видео из Курской области пожаловался на командование
Украинский солдат записал предсмертное видеообращение, попав в окружение в районе села Гуево в Курской области. Боец ВСУ признался, что оказался в безвыходной ситуации, сообщил Telegram-канал Dambiev.
«Нам обещали, что всю будет хорошо. <…> А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение. Скорее всего, нас перебьют», — сказал он.
В последние минуты своей жизни украинец рассказал, что командование ВСУ не отдавало приказа на отступление и не разработало план действий. В заключение парень добавил, что это его последнее видео и попрощался с родителями.
Бойцам ВСУ в Курской области приказали бросать раненых при отступлении. Солдаты должны были не обращать внимания на раненых сослуживцев, а продолжать «заниматься своим делом».
Ранее стало известно, что находящиеся в курской Гоголевке украинские боевики лишились последнего шанса на отступление в Сумскую область из-за своих мин.