ТАСС: ВСУ лишились шанса на отступление из Гоголевки из-за своих мин

Находящиеся в Гоголевке Курской области украинские боевики лишились последнего шанса на отступление в Сумскую область из-за собственных мин. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, националисты заминировали участок местности юго-восточнее населенного пункта Гоголевка, пытаясь сдержать российское наступление.

«Одновременно ВСУ в этом районе лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область», — пояснил собеседник агентства.

Командование группировки войск «Север» 13 марта доложило президенту России Владимиру Путину о завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ в Курской области бросали раненых по приказу при отступлении. Солдатам приказывали не обращать внимания на раненых сослуживцев, оставлять их и «заниматься своим делом».