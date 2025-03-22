Бойцы Вооруженных сил Украины бросали раненых по приказу командования при отступлении из Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Они в принципе абсолютно „не парились“ по поводу того, что у них там есть раненые, что их надо эвакуировать», — сказал военный.

По его словам, еще в прошлом году российские бойцы фиксировали разговоры украинского командования в Курской области. Солдатам приказывали не обращать внимания на раненых и оставлять их, «заниматься своим делом».

Ранее Алаудинов прокомментировал подрыв газоизмерительной станции «Суджа». Эти действия ВСУ показали агонию киевского режима и его моральное уродство. Командир «Ахмата» призвал украинский бойцов не воевать с мирным населением и не атаковать гражданские объекты инфраструктуры.