Причиной отказа от второго раунда переговоров в Абу-Даби могло стать давление на президента Украины Владимира Зеленского со стороны неонацистов, выступающих против каких-либо контактов с Россией. Политолог Александр дель Валль сообщил об этом французскому телеканалу CNews .

По его мнению, все началось много лет назад после победы Зеленского на выборах. Украинские радикалы, в том числе связанные с «Азовом»* и «Правым сектором»*, узнали о его планах заключить мир с Россией. Дель Валль заявил, что они не могли этого допустить и пригрозили, что уничтожат президента.

«Он до сих пор напуган до смерти. <…> Зеленский не свободен. Он либо попадет в тюрьму, либо будет убит», — заявил политолог.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выдвинул другую версию. По его мнению, Зеленский перенес встречу в Абу-Даби на 4 и 5 февраля, потому что не настроен на урегулирование конфликта. Президент ценит деньги, даже если ради них нужно пренебречь замерзающими украинцами.

* Террористические организации, запрещенные в России.