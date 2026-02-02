Президент Украины Владимир Зеленский перенес переговоры в Абу-Даби, потому что заинтересован в деньгах, а не в завершении конфликта и благополучии своего народа. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил об этом в соцсети X .

«На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть», — сказал он.

Перенос переговоров, по мнению Кошковича, еще раз показал, что президент настроен сохранить западное финансирование, даже если для этого придется пожертвовать страной. Зеленский вновь продолжит бессмысленную бойню на миллиарды от европейцев.

Вторая встреча рабочей группы в Абу-Даби планировалась 1 февраля, но по инициативе Украины состоится 4 и 5 февраля. Зеленский объявил о переносе даты после того, как спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф принял в Майами члена российской делегации, главу РФПИ Кирилла Дмитриева.