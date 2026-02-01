Зеленский назвал новые даты трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Встречи делегаций России, Украины и США в Объединенных Арабских Эмиратах пройдут в ближайшие среду и четверг, 4 и 5 февраля. Об этом объявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам встречи с переговорной командой.

Он подчеркнул, что Украина готова к предметному разговору по существу.

«Мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию боевых действий», — объявил Зеленский.

Первый раунд переговоров в Абу-Даби прошел в трехстороннем формате 23 и 24 января. По итогам встречи стороны договорились о проведении второго раунда в воскресенье, 1 февраля.

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления в конгрессе на этой неделе объявил, что американская делегация не поедет в Абу-Даби и в переговорах примут участие представители России и Украины.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что о смене формата договорились украинцы и американцы.

Агентство Reuters допустило, что встречи переговорных групп России и Украины в воскресенье, 1 февраля, не произойдет. Такой вывод авторы сделали из вечернего заявления Зеленского, который признался, что ждет новых вводных от американцев по дальнейшим встречам.