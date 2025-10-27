Президент Украины Владимир Зеленский утратил легитимность, так как у него закончился срок полномочий главы государства. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил японский историк Такэюки Танака.

«У него нет статуса президента. Выборы не проводились. Я не понимаю, на каком основании он продолжает сидеть в своем кресле», — сказал он.

По его словам, Зеленский и поддержку народа потерял, причем значительно. Историк задался вопросом, а не пора ли главе киевского режима уйти в отставку.

Ранее Танака назвал два условия, при которых Токио перестанет помогать Украине. Для этого Россия должна победить в конфликте, а Япония станет независимой от США. В выполнении первого условия он не сомневается, а вот со вторым имеются сложности, так как нужно восстановить и укрепить отношения Токио и Москвы.