ТАСС: наемники ВСУ в Курской области растеряли пыл и попросили о ротации

Наемники, которые сражаются на стороне ВСУ в Курской области, стали все чаще просить о ротации. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Сейчас уже наемники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо», — подчеркнул собеседник агентства.

В Харьковской ВГА сообщали, что украинские боевики решили перебросить в Курскую область около 500 иностранных наемников. Преимущественно туда направили французов.

Как рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, российский военные отлично выстроили оборону на Кореневском направлении под Курском. По его словам, противника там буквально выжигают. При этом в российское приграничье ежедневно направляют новые подразделения ВСУ, которые несут большие потери.