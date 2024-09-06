ВСУ перебросили в Курскую область более 500 иностранных наемников

Харьковская ВГА заявила о переброске ВСУ в Курскую область около 500 наемников

Украинское командование решило снять иностранных наемников с Харьковского направления и перебросить их в Курскую область. Как сообщило РИА «Новости» , на это на брифинге указал замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«Всего с Харьковского направления в сторону Курска перебросили более 500 наемников», — сказал он.

Лисняк уточнил, что преимущественно это были выходцы из Франции.

В пограничный Суджанский район, по данным командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ подтягивают новые силы. Кроме того, украинские боевики занялись удаленным минированием дорог.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с 360.ru отметил, что Украина пытается закрепиться в регионе, но совсем скоро противника погонят туда, откуда он пришел.