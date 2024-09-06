«Работа идет активно». ВС России выжгли противника на Курском направлении

ВС России отлично выстроили оборону на Кореневском направлении в Курской области. Противника там буквально выжигают, подчеркнул в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Хочу сказать про направление справа от нас — Кореневское. <…> Ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. <…> Очень серьезно выжигают они противника, работа идет активно», — подчеркнул он.

НА Курское направление, отмечал Алаудинов, ВСУ ежедневно перебрасывают подразделения.

«Очень большие потери несет, и ничего у него не получается», — добавил командир спецназа «Ахмат».

По его данным, под Курском российские военные уничтожили за минувшие сутки несколько единиц украинской техники, в том числе артустановку М777, три миномета, столько же дронов «Баба-яга» и весь расчет.