В Курскую область ежедневно направляют новые украинские подразделения, а ВСУ несут большие потери. Об этом в Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы. Теряет, очень большие потери несет, и ничего у него не получается», — подчеркнул он.

Алаудинов заметил, что противник поумнел — осторожнее кидает в бой технику, но все равно теряет личный состав.

В течение суток, добавил командир спецназа «Ахмат», российские военные, в частности, уничтожили, три украинских дрона «Баба-яга» и столько же минометов, а один из отрядов ликвидировал расчет «Бабы-яги».

В Харьковской ВГА отмечали, что ВСУ приняли решение о переброске в Курскую область около 500 иностранных наемников. В основном, французов.