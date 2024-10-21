Воюющего на стороне ВСУ наемника из Колумбии ликвидировали в Донбассе

Наемника из Колумбии Галиндеса Гуаманга Джеймса Арбея, воюющего на стороне Украины, ликвидировали под Часовым Яром в Донбассе. Об этом боец Южной группировки войск сообщил РИА «Новости» .

«Ликвидирован колумбиец под Часовым Яром, идентифицировали по документам при нем», — сообщил российский военнослужащий.

По словам военного, в Донбасс перекинули испаноязычных наемников из Латинской Америки, ВС РФ перехватили переговоры наемников. Ликвидированного солдата опознали по документам, также при нем был украинский военный билет.

Накануне российские подразделения поразили место дислокации иностранных наемников в подконтрольном ВСУ Запорожье. Иностранные солдаты удачи поселились на территории кинологического центра.