Вооруженные силы России поразили место дислокации иностранных наемников в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, бандеровцы и наемники поселились на территории кинологического центра. Они вели подготовку и распределение по подразделениям для штурма на Запорожском направлении.

«Там же рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов. Взрыв был с детонацией», — рассказал подпольщик.

Предварительно, удалось ликвидировать 20 военных, еще 60 получили ранения.

Ранее Лебедев не исключил подготовку плана прорыва со стороны ВСУ на Запорожском направлении. Украинцы «втихую гнали» колонны солдат и танков.