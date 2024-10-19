Место дислокации иностранных наемников ВСУ поразили в Запорожье
Подпольщик Лебедев: ВС России поразили место дислокации наемников ВСУ
Вооруженные силы России поразили место дислокации иностранных наемников в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, бандеровцы и наемники поселились на территории кинологического центра. Они вели подготовку и распределение по подразделениям для штурма на Запорожском направлении.
«Там же рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов. Взрыв был с детонацией», — рассказал подпольщик.
Предварительно, удалось ликвидировать 20 военных, еще 60 получили ранения.
Ранее Лебедев не исключил подготовку плана прорыва со стороны ВСУ на Запорожском направлении. Украинцы «втихую гнали» колонны солдат и танков.