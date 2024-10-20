Латиноамериканских наемников ВСУ засекли в Донбассе. ВС России перехватили их переговоры

Украинские власти перебросили в Донбасс испаноязычных наемников из Латинской Америки, сообщило РИА «Новости» . В распоряжении агентства появилась аудиозапись перехваченных ВС России переговоров украинских «солдат удачи».

Наемников отправили оборонять Часов Яр. За этот город сейчас идут бои.

«Это похоже на чертов рой — то, что русские устроили нам здесь. Рой из FPV (FPV-дроны — прим. ред.). Невозможно! Пусть пришлют хотя бы один-два FPV», — заявил на испанском языке один из латиноамериканцев.

Российские военные выяснили, что на этом участке фронта в составе ВСУ могут быть наемники из Колумбии или из других латиноамериканских стран.

Ранее ВС России ударили по позициям украинских военных в Запорожье. По словам подпольщика Сергея Лебедева, удар пришелся по расположению иностранных наемников ВСУ.