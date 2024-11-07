Над Воронежской и Белгородской областями сбили 15 беспилотников за ночь

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в оборонном ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников. Из них 14 дронов ликвидировали над территорией Воронежской области. Еще один — над Белгородской областью.
В ночь на четверг, 7 ноября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил местных жителей об угрозе. В регионе вводили желтый уровень воздушной опасности.
Днем ранее средства ПВО ликвидировали беспилотник в Дагестане. В регионе создали оепрштаб для контроля над обстановкой.
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Два украинских БПЛА сбили над Воронежской областью
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