Над Воронежской и Белгородской областями сбили 15 беспилотников за ночь

МО: силы ПВО за ночь сбили 15 беспилотников ВСУ под Воронежем и Белгородом

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в оборонном ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников. Из них 14 дронов ликвидировали над территорией Воронежской области. Еще один — над Белгородской областью.

В ночь на четверг, 7 ноября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил местных жителей об угрозе. В регионе вводили желтый уровень воздушной опасности.

Днем ранее средства ПВО ликвидировали беспилотник в Дагестане. В регионе создали оепрштаб для контроля над обстановкой.