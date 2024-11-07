Более 10 дронов сбили в Воронежской области

В Воронежской области сбили еще более 10 вражеских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Еще более 10 БПЛА сбито в трех районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сказал глава региона.

Гусев также обратился к жителям области, призывая их не приближаться к лежащим дронам и их фрагментам. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

До этого дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали в одном из районов области украинский дрон. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее в дагестанском Каспийске ввели ограничительные меры из-за прилета дрона ВСУ. В частности, приостановят работу школ и детских садов, отключат уличное освещение в ночное время суток. Российские зенитчики уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат утром 6 ноября.