Над территорией России за день сбили почти 160 БПЛА

Российские военные за последние 12 часов уничтожили над территорией России 159 беспилотников, из них 22 — над столичным регионом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 08:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 БПЛА — над территорией Московского региона», — объявили военные.

Наибольшее количество беспилотников засекли над Орловской областью — 54. На один меньше военные уничтожили в Курской области. Еще 13 сбили в Тульской, шесть — в Брянской, по четыре — в Тверской и Рязанской, два — в Калужской и один — в Белгородской.

В общей сложности за последние два дня силы ПВО обезвредили 485 дронов. Из них минувшей ночью — 105 БПЛА. Крупной атаке подверглась Тульская область, два человека получили травмы.