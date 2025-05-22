Силы ПВО за полчаса сбили пять летевших к Москве БПЛА

Средства противовоздушной обороны в течение получаса сбили еще пять украинских беспилотников на подлете к Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В 10:21 Собянин написал, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено три БПЛА, летевших на Москву», — добавил Собянин в 10:43.

В 09:54 московский аэропорт Домодедово вновь временно прекратил прием и выпуск рейсов. Это уже третье ограничение работы воздушной гавани с начала суток. До этого аэропорт не принимал и не выпускал рейсы ночью. С перебоями работали и другие аэропорты в столице — Шереметьево, Внуково и Жуковский.

Министерство обороны утром в четверг сообщило, что только на территории Московского региона с полуночи силы ПВО сбили 35 беспилотников, а в общей сложности — 105.