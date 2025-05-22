Уже 10-ю волну атаки БПЛА отражают в Туле. Есть пострадавшие

Миляев: обломки БПЛА врезались в крышу дома в Туле, два человека пострадали

Один из сбитых беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы. Два человека получили легкие ранения. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

По его словам, массированный налет вражеских БПЛА продолжается. Силы противовоздушной обороны отразили уже десятую волну воздушной атаки. Один из обломков дрона попал в крышу жилого дома.

«В результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице», — заявил Миляев.

Он отметил, что обошлось без жертв, но два человека получили ранения легкой степени тяжести. Им оказали медицинскую помощь.

Губернатор предупредил, что угроза атаки БПЛА сохраняется. На месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 26 вражеских беспилотников на подлете к Москве. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.