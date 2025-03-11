Над Рязанью прозвучали как минимум 10 взрывов

Жители Рязани рассказали, что над городом прогремели как минимум 10 взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам очевидцев, они услышали от 10 до 17 взрывов над городом в районе Дягилево. Кроме того, были сбиты несколько украинских беспилотников.

«В небе видны яркие вспышки. Перед этим был характерный звук полета беспилотника», — рассказали местные жители.

Над Рязанью сработала система противовоздушной обороны.

Официальной информации о происшествии пока нет. Неизвестно, есть ли пострадавшие и раненые, как и разрушения.

Ранее в Самарской области три дрона ВСУ попытались атаковать предприятие, расположенное в Новокуйбышевске. По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, беспилотники противника были ликвидированы, а на территории предприятия обошлось без повреждений и возгораний.

До этого украинский дрон атаковал нефтебазу в Чебоксарах, обошлось без жертв и пострадавших.