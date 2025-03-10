Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в Новокуйбышевске

Три украинских беспилотника, которые минувшей ночью ликвидировали над территорией Самарской области, пытались атаковать местное предприятие. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника», — сообщил он.

Губернатор добавил, что в результате ЧП возгораний и повреждений на территории предприятия не зафиксировано.

Ранее местные жители рассказывали, что слышали несколько мощных взрывов в районе Новокуйбышевского НПЗ.

По данным Минобороны, минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Воронежской, Самарской, Белгородской, Орловской и Курской областями.