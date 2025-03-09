Украинский дрон атаковал территорию нефтебазы в Чебоксарах

Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Чебоксарах. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале .

«Сегодня утром на территории ФГКУ „Комбинат Буревестник“ в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — написал он.

Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы. Сейчас объект нефтебазы находится на реконструкции.

«Ситуация под контролем», — уточнил Николаев.

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 88 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего вражеских дронов уничтожили в Белгородской области — 52. В Липецкой области сбили 13 беспилотников, а в Ростовской — девять.

Жители Рязани сообщили о пяти взрывах в районе нефтезавода. Жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не получили повреждений.