Над регионами России за ночь уничтожили 95 украинских беспилотников

МО: системы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над регионами России

За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дроны были сбиты над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, а также в Крыму и Татарстане.

Утром 24 августа в порту Усть-Луга Ленинградской области вспыхнул пожар. Причиной стало падение обломков украинского беспилотника. Над портом уничтожили 10 БПЛА.

ВСУ также атаковали промышленное предприятие в Сызрани. На территории Самарской области ввели режим «Ковер», небо над регионом временно закрыли.

Дрон ВСУ повредил многоквартирный дом в Советском районе Брянска. В селе Чуровичи Климовского района ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами автомобиль. Ранены два мирных жителя.